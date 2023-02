Er zit een nieuwe horrorgame aan te komen van Square Enix, genaamd PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo. De game speelt zich af in Sumida City, een wijk in Tokio tijdens de Showa-periode. In deze visual novel zal je puzzels moeten oplossen en de stad moeten verkennen om de mysteries van Honjo uit te vogelen.

Cool om te weten is dat de ontwikkelaar 360-graden beelden van de wijk in Tokio heeft gebruikt bij het maken van de game. Dit heeft tot gevolg dat de game zeer authentiek en waarschijnlijk erg atmosferisch zal zijn. De game verschijnt op 8 maart voor pc en een dagje later kan je de game ook spelen op je Nintendo Switch.

Wil je al een beeld opvangen van deze enge game, bekijk dan zeker de onderstaande aankondigingstrailer van PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo.