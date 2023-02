Vorige week wist Nintendo fans enthousiast te krijgen door onder andere de toevoeging van Game Boy en Game Boy Advance spellen aan Nintendo Switch Online (+ Expansion Pack) aan te kondigen. Met de toevoeging kondigde Nintendo ook gelijk een lijstje games aan die in de toekomst toegevoegd zullen worden, al zal dit mogelijk ietsjes anders gaan dan bij bijvoorbeeld de Nintendo 64 emulator het geval was.

Stephen Totilo, games verslaggever voor Axios Gaming, heeft navraag gedaan bij Nintendo over het releaseschema van Game Boy (Advance) games op de Switch. Op de vraag of mensen iedere maand nieuwe GB(A) games mogen verwachten op de service, heeft Nintendo laten weten dat er momenteel geen vast releaseschema is.

I asked Nintendo if people should expect new GB/GBA games each month on Nintendo Switch Online.

Answer: “There is no set schedule for new releases, but each collection will continue to grow.”

–@stephentotilo