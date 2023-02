Toen het vernieuwde PlayStation Plus werd aangekondigd keek mening retrofan enthousiast uit naar een catalogus met klassiekers, echter valt het aanbod tot dusver behoorlijk tegen. Dit is iets wat Sony zich ook lijkt te beseffen, want als we de geruchten mogen geloven dan komen er heel wat oude pareltjes naar ons toe.

Zo komt Syphon Filter: Dark Mirror waarschijnlijk naar PlayStation Plus. Daarnaast heeft Syphon Filter: Logan’s Shadow een rating gekregen. Hetzelfde geldt voor Resistance: Retribution en Harvest Moon: Back to Nature. Verder hebben zowel Disgaea: Afternoon of Darkness en Star Wars Battlefront 2 eventjes in de PlayStation Store gestaan.

Sony heeft zelf al meerdere keren het bestaan van SoulCalibur: Broken Destiny per ongeluk gelekt en hetzelfde is met Dino Crisis gebeurd. De grote vraag is natuurlijk waar die games dan blijven? Het bovenstaande lijstje was namelijk vorig jaar al bekend. Zijn er retrofans die hier naar uitkijken of is het voor jullie ‘ouwe meuk’?