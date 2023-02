Sinds de introductie van PlayStation Plus Premium en Extra zijn er verschillende Syphon Filter-games naar de dienst gekomen. Het gaat hier om de drie originele titels die op de PlayStation verschenen en het ziet er naar uit dat Sony alles van deze franchise beschikbaar gaat stellen.

Syphon Filter: Dark Mirror is van oorsprong een PlayStation Portable-game en die is nu opgedoken bij Trophy trackers, zoals Exophase. Die haalt data rechtstreeks vanaf het PlayStation Network en gezien de genoemde titel Trophies heeft gekregen en gelabeld staat als PlayStation 4-game, mag duidelijk zijn dat deze titel in aantocht is.

Sony moet nog bekendmaken welke games er deze maand aan PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd, dus de kans is groot dat Syphon Filter: Dark Mirror hier tussen zit. Als je benieuwd bent naar de Trophies, dan kan je hier terecht.

Overigens, hetzelfde geldt voor de game Crash of the Titans. Deze van oorsprong PlayStation 2-game heeft ook Trophies gekregen en die kan je hier vinden.