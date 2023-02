PlayStation Studios is de afgelopen jaren flink gegroeid met een aantal nieuwe ontwikkelaars. Ook heeft Sony meermaals aangegeven niet van plan te zijn te stoppen met het uitbreiden van het netwerk. Hoewel nu nog niet officieel, ziet het er naar uit dat er opnieuw een team door Sony is opgekocht.

Sony is op zoek naar een senior dialogue designer en in de vacature wordt er gesproken over met welke studio’s de persoon in deze functie zou moeten samenwerken. Daar worden allemaal ontwikkelaars in genoemd die onder PlayStation Studios vallen. Er is echter één vreemde eend in de bijt: Ballistic Moon. Deze naam is nu verwijderd van de desbetreffende vacature.

Er deden al geruchten de ronde dat deze ontwikkelaar bezig is met een survival horror-titel voor de PlayStation 5, die de codenaam ‘Bates’ zou hebben. Het zou dan ook niet vreemd zijn dat Sony de ontwikkelaar inmiddels heeft opgekocht.

Het kan echter natuurlijk ook zo zijn dat er een foutje is gemaakt door iemand die dacht dat Ballistic Moon een first-party ontwikkelaar was in plaats van second party. Mocht Sony de studio inderdaad hebben opgekocht, dan zal er vroeg of laat wel een aankondiging volgen.