Ondanks het succes van Sonic Frontiers heeft regisseur Morio Kishimoto laten weten dat fans van 2D Sonic-games zich nergens zorgen om hoeven te maken. Kishimoto heeft namelijk via Twitter laten weten dat de egel zich ook nog in nieuwe sidescrolling avonturen zal begeven.

Het antwoord van Kishimoto kwam naar aanleiding van een vraag van Twittergebruiker RealJellyLord. In zijn tweet vroeg RealJellyLord of er in de toekomst nog meer Sonic-games in de stijl van Sonic 4 zouden worden uitgebracht. Daarop liet Kishimoto dus weten dat er zeker ook nog meer traditionele Sonic-games zullen komen. Duidelijke taal dus.

Sonic Frontiers is nu beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Benieuwd naar de game? Lees dan onze Sonic Frontiers review.