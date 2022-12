Sonic Frontiers is meer dan 2.5 miljoen keer verkocht in de maand na release, zo laat SEGA weten via het officiële Twitter-account. Het is door deze prestatie de snelst verkopende Sonic-game ooit.

De goede verkoopcijfers komen niet geheel als een verrassing, want zoals je kon lezen in onze Sonic Frontiers review is het spel één van de betere Sonic-games ooit gemaakt. Dat is niet het enige wat de franchise te vieren heeft dit jaar, want eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de Sonic the Hedgehog als franchise al meer dan 1.5 miljard keer over de toonbank is gegaan sinds de inceptie van de egel.

SEGA is nog lang niet klaar met het nieuwe avontuur van Sonic, zo heeft het bedrijf al een roadmap uit de doeken gedaan met gratis content voor het spel in 2023. Zo zullen er nieuwe speelbare personages beschikbaar worden gesteld én er zal ook een nieuw verhaal aan het spel worden toegevoegd.

Sonic Frontiers is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.