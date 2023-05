Aan het einde van het afgelopen fiscale jaar maakte SEGA SAMMY bekend dat Sonic Frontiers maar liefst 3,2 miljoen keer over de toonbank is gegaan. We zijn nu iets meer dan een maand verder en Sonic Frontiers gaat nog steeds als een trein, het bedrijf maakte namelijk tijdens een SEGA/Rovio conferentie bekend dat de blauwe egel 3,5 miljoen verkopen heeft behaald met zijn meest recente avontuur.

SEGA hoopte al aanhoudende verkopen te stimuleren met behulp van promoties, nieuwe content en het verlagen van de prijs. Het resultaat mag er zijn, want 300.000 verkopen binnen ongeveer een maand is zeker niet slecht, vooral voor een spel dat toch al zo’n 7 maanden beschikbaar is.

Sonic Frontiers is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt meer lezen over het spel in onze Sonic Frontiers review.