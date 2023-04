Eerder dit jaar wisten we al te melden dat Sonic Frontiers 3 miljoen keer over de toonbank was gegaan en nu brengen we wat dat betreft een nieuwe update. De game van SEGA zit namelijk ondertussen al aan de 3.2 miljoen verkochte exemplaren en dit lijkt niet direct te gaan vertragen.

Echt een verrassing is dit natuurlijk niet. Ook wij konden de game wel waarderen zoals je hier in de review kan lezen. De game, die vorige maand nog van een gratis update werd voorzien die verschillende modi toevoegde, is momenteel beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

SEGA heeft ook aangegeven dat de titel boven verwachting heeft gepresteerd, dus dat schetst een rooskleurige toekomst voor de Sonic-games.