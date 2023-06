Sonic Frontiers is inmiddels dik een half jaar verkrijgbaar, maar SEGA laat deze titel nog niet voor wat het is. Zo komen ze af en toe met een nieuwe update, zo ook nu en dit in het teken van de verjaardag van Sonic.

De Birthday Bash update is nu beschikbaar om te downloaden en geheel gratis. Deze voegt nieuwe uitdagingen en collectables toe, ook stelt deze update een New Game+ modus beschikbaar.

Hieronder een trailer van de update en meer over de game lees je in onze review.