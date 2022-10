Denk je aan SEGA, dan denk je aan Sonic. Ooit begon Sonic als SEGA’s eigen platforming-mascotte om te concurreren met de gebroeders Mario van rivaal Nintendo, maar gezien SEGA al een behoorlijke tijd uit de console-business is, kunnen we de rennende blauwe egel vandaag de dag op elk denkbaar platform treffen. En dan stijgen de cijfers behoorlijk snel.

In SEGA’s meest recente jaarrapport hebben ze hun meest succesvolle franchises op een rijtje gezet. Hieruit wordt duidelijk dat Sonic verantwoordelijk is voor 1,5 miljard verkochte en gedownloade games. SEGA neemt free-to-play games ook mee in deze berekening, dus het is geen wonder dat Sonic met kop en schouders bovenaan staat.

Zoek bijvoorbeeld maar eens op ‘Sonic’ in de appstore van jouw mobiele telefoon.