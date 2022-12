Sonic Frontiers mag dan nu een paar weken verkrijgbaar zijn, SEGA is allerminst klaar met deze titel. Zo beloofde de ontwikkelaar/uitgever al dat ze meerdere updates voor de game zouden uitbrengen om de technische staat verder te verbeteren.

Daarnaast heeft SEGA ook het nodige aan nieuwe content op de planning staan, zij het wel voor 2023. Om daar een duidelijker beeld in te scheppen, heeft SEGA nu een overzicht gedeeld van wat spelers zoal mogen verwachten. Er staan drie grote updates gepland.

Update 1

Juke Box

Photo Mode

New Challenges Mode

Update 2

Sonic’s Birthday

Open Zone Challenge

New Koco

Update 3

Additional Playable Characters and New Story

Wanneer deze updates precies verschijnen is nog niet bekendgemaakt. Dit jaar zal SEGA in ieder geval nog het ‘Holiday Cheer Suit’ uitbrengen voor Sonic. Dit verschijnt op 21 december en tevens zal Starfall Islands voorzien worden van een feestelijke sfeer, hoewel niet duidelijk is wat we daar precies van mogen verwachten.