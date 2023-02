Momenteel zou er door Firesprite gewerkt worden aan een nieuwe game in de explosieve Twisted Metal franchise. Veel officieel nieuws over de game is echter nog niet bekendgemaakt en dus draait de geruchtenmolen momenteel overuren. Op ResetEra is nu wat info opgedoken.

In een vacature van Firesprite wordt namelijk hulp gevraagd bij een ‘AAA Unreal 5 multiplayer action game’ met als extra optionele vereiste: ‘Experience developing gameplay for VR would be useful.’ Dit zou misschien wel willen zeggen dat de Twisted Metal-game op één of andere manier compatibel zal zijn met VR-systemen.

Een andere vacature lijkt ons dan te vertellen dat het verhaal van de game afhankelijk zal zijn van beslissingen die de speler neemt:

As a Lead AI Programmer, you will be responsible for designing, developing, and maintaining state-of-the art AI behavioural systems and overall NPC Gameplay architecture. You will be working on next gen platforms and in areas such as but not limited to – AI, NPC behaviours, pathfinding, navigation, decision trees, choice systems.