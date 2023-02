De PlayStation VR2 is nog niet verkrijgbaar, maar er zijn wel al allerhande titels onthuld die op, rond en na de launch zullen verschijnen. Grote titels zijn natuurlijk Horizon: Call of the Mountain en Resident Evil 8: Village, maar het Duitse PlayStation Blog heeft zo vlak voor de lancering nog een aantal titels onthuld die ook voor de VR-set zullen verschijnen.

Het gaat hier om titels die al eerder voor de oorspronkelijke PS VR zijn gemaakt, maar nu dus ook een upgrade zullen krijgen voor de opvolger. Eén van die titels is Gorn, waar je in de schoenen van een heuse gladiator stapt. Dit is een wat meer cartoony titel, maar dat maakt het zeker niet minder gewelddadig. In Solaris Offworld Combat speel je als een Athlon, een atleet die in teams van vier spelers Control Points moet vasthouden om punten te scoren.

Ook Project Wingman en Wanderer Remastered komen naar PlayStation VR2. De eerstgenoemde lijkt sterk op Ace Combat en daarin ga je de strijd aan in snelle vliegtuigen. Wanderer is dan weer een wat rustigere titel, waar je puzzels in een soort van escape rooms moet oplossen.

Trailers voor de vernieuwde versies van deze games zijn nog niet beschikbaar, daarom staan hieronder de oorspronkelijke trailers.