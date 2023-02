Alhoewel PlayStation VR2 momenteel alleen kan worden gebruikt in combinatie met een PlayStation 5, is de roep om officiële pc-ondersteuning groot. Nu kon The Verge de nieuwsgierigheid niet bedwingen en zijn ze erachter gekomen dat PlayStation VR2 wel degelijk te gebruiken is voor andere doeleinden dan gamen op je pc.

Zodra je de headset op je pc via de USB-C kabel aansluit, zal de computer de virtual reality headset van Sony beschouwen als een additioneel scherm. Je zou je PlayStation VR2 dus kunnen gebruiken om te browsen of video’s te kijken. Helaas is de resolutie van de beelden op je headset maximaal 1080p wanneer je het op de pc aansluit.

Volgens The Verge is het videosignaal dat wordt gestuurd door de USB-C kabel niet geëncrypteerd. Echter betekent dit niet dat je de headset zult kunnen gebruiken met pc-games, want het is niets meer dan een veredeld tweede scherm.

De Sense controllers worden herkend als ‘HID compliant game controllers’ wanneer je ze op een pc aansluit. Mogelijk zullen talentvolle modders in de toekomst de controllers ook echt op de juiste manier werkend kunnen krijgen, mits Sony zelf geen drivers uitbrengt om de headset te laten werken op pc.