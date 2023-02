De line-up voor PlayStation VR2 is met dik 30 titels behoorlijk uitgebreid, hoewel niet alles vanaf vandaag verkrijgbaar is. Sommige titels komen in de komende weken uit, waardoor het aanbod alleen maar zal groeien. Om daar nog een schep bovenop te doen, heeft Sony nog maar eens tien titels voor PlayStation VR2 bevestigd.

Alle onderstaande games verschijnen in de launch window van PlayStation VR2. Oftewel, ergens tussen nu en anderhalve maand tot hooguit twee maanden. De titels hebben we op een rijtje gezet met bijbehorende trailers, zodat je een goede indruk krijgt.

Hieronder vallen overigens ook games die reeds verkrijgbaar zijn voor PlayStation VR of andere platformen, die dus een upgrade naar PlayStation VR2 krijgen. Afgezien van de titels hieronder is er ook een vervolg op A Fisherman’s Tale aangekondigd, daarover lees je hier meer.

Gorn

Nock: Bow + Arrow Soccer

Hellsweeper VR

Ragnarock

Runner

Startenders: Intergalactic Bartending

Sushi Ben

Swordsman VR

Unplugged: Air Guitar