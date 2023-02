In 2019 hebben we ons aardig vermaakt met A Fisherman’s Tale, een VR-puzzelgame die erg creatief in elkaar zat, maar waar je wel snel doorheen was en soms wat kuren vertoonde met de besturing. Desalniettemin lijkt er genoeg animo te zijn voor een vervolg, want Vertigo Games heeft Another Fisherman’s Tale voor alle grote VR-headsets aangekondigd.

Op hun website vertelt de studio over dit nieuwe avontuur, waar spelers opnieuw in de schoenen stappen van Bob the Fisherman. Volgens Vertigo Games zal Another Fisherman’s Tale garant staan voor zo’n vijf tot zes uurtjes vermaak en de game is gebouwd om gebruik te maken van allerhande nieuwe VR-features. Zo zal het “lichaam” van spelers een centrale rol spelen in de verschillende puzzels die langskomen.

Om je daar een wat beter beeld van te geven, heeft Vertigo Games alvast een trailer gedeeld. A Fisherman’s Tale komt later dit jaar naar PlayStation VR2 en de Meta Quest 2, maar ook SteamVR, Viveport en Oculus.