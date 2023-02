Met de release van PlayStation VR2 vandaag zal de hardware bij kopers afgeleverd worden. Na het uitpakken is het natuurlijk zaak om de headset aan te sluiten en uit een bericht op het PlayStation Blog blijkt dat gebruikers tijdens het proces de optie krijgen om verschillende demo’s/trials te downloaden.

Hoewel er niet veel specifieke details zijn gegeven, zouden de onderstaande titels in ieder geval beschikbaar zijn:

Horizon: Call of the Mountain

Resident Evil 8: Village

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Cosmonious High

Song in the Smoke Rekindled

Puzzling Places

Dit is slechts een greep uit de demo’s/trials die worden aangeboden en het varieert ook een beetje per regio. Dit komt goed van pas, gezien het door het uitgebreide aanbod van titels bij de release mogelijk lastig is om te kiezen.