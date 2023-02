Op 27 februari is het weer Pokémon Day, de dag waarop Pokémon Red en Blue zijn uitgekomen in 1996. Dit jubileum viert The Pokémon Company meestal met een Pokémon Presents livestream en dat is ook dit jaar weer het geval.

De livestream duurt ongeveer 20 minuten en zal hoogstwaarschijnlijk gevuld worden met updates over bestaande games zoals Pokémon GO en Unite of de toevoeging van klassieke Pokémon-games aan Nintendo’s Game Boy (Advance) emulator. Daarnaast verwachten we ook een eerste blik te krijgen op de DLC-plannen voor Scarlet & Violet.

We verwachten dat een deel van de presentatie ook gewijd zal worden aan aankondigingen van enkele nieuwe Pokémon-games. Er gaan bijvoorbeeld al langer geruchten over Detective Pikachu 2 en een aantal dagen geleden wist een fan in de broncode van de Pokémon Day 2023 aanwijzingen naar een nieuwe Mystery Dungeon-game te vinden.

De Pokémon Presents livestream is op 27 februari om 15:00 uur ’s middags te bekijken op het officiële Pokémon YouTube-kanaal.

The next #PokemonPresents is on the way, Trainers! 🤩

Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27 for about 20 minutes of exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2023! 🎉

📺 https://t.co/Xo6KYjvSdj pic.twitter.com/FFrmk8a5z8

— Pokémon (@Pokemon) February 21, 2023