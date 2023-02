In het verleden hadden Microsoft en Activision een deal omtrent Call of Duty, waardoor presentaties van nieuwe delen altijd tijdens de Microsoft persconferentie op de E3 plaatsvonden. Dit is echter verschoven naar Sony, die de deal min of meer heeft overgenomen en daar al jaren van profiteert.

Alle nieuwe delen worden immers in combinatie met PlayStation branding gepresenteerd en ook profiteren spelers op Sony’s console van wat extra’s, zoals eerder toegang tot beta’s, periodieke content pakketten voor PlayStation Plus en meer. Deze deal tussen beide bedrijven is echter niet voor altijd.

De veronderstelling was dat de deal in 2025 zou aflopen, maar uit de woorden van Microsoft president Brad Smith blijkt dat de deal volgend jaar al afloopt. Smith heeft in navolging van de gesprekken bij de Europese Commissie in het kader van de Activision Blizzard overname gesproken over de huidige deal.

Hij stelt dat het nieuwe aanbod van Microsoft hetzelfde is als die voor Nintendo, die inmiddels door hen is geaccepteerd. Het gaat hier om een deal voor 10 jaar, wat de garantie geeft dat Call of Duty-games voor die periode beschikbaar wordt gesteld op de PlayStation. Volgens Smith is dat een veel interessantere deal dan de deal die nu nog loopt.

“What we’re offering to Sony [is] the same thing we’ve offered to Nintendo and to Nvidia, especially for Call of Duty- a 10-year agreement, legally binding, so that when we bring out a new version of Call of Duty on Xbox, it will be available on Sony PlayStation on the same day, on the same terms, with the same features. It really ensures parity. I think everybody who’s looked at this would say it’s a better deal for Sony than the one they have right now with Activision Blizzard that will expire next year.”