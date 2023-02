Hoewel de PlayStation 5 en Xbox Series X|S al geruime tijd op de markt zijn en ook de beschikbaarheid steeds meer toeneemt, blijft de vorige generatie belangrijk. Zo heeft Activision tot op heden elk nieuw deel op de last-gen systemen uitgebracht en het ziet er naar uit dat dit niet snel gaat stoppen.

Insider Gaming meldt op basis van gelekte informatie dat Cerberus – projectnaam van de Call of Duty voor 2024 – nog gewoon op last-gen systemen zal verschijnen. Er gingen eerder wat berichten rond dat het na het deel voor dit jaar gedaan zou zijn met last-gen support, maar klaarblijkelijk ligt dat ietwat anders.

Hoewel het ook kan zijn dat de informatie uit gelekte documenten inmiddels niet langer relevant is, gezien het lek van eind vorig jaar is. Desalniettemin bestaat er dus een kans dat de last-gen systemen nog een lange tijd ondersteuning krijgen. Gunstig voor spelers die niet in de gelegenheid zijn om snel over te stappen.

De vraag is anderzijds natuurlijk hoe lang last-gen support nog door moet gaan. Meestal is het na een jaar of twee wel gedaan.