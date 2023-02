Over een kleine maand verschijnt The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution voor PlayStation VR2 en om iedereen warm te maken voor deze zombieshooter, is er nu een nieuwe trailer verschenen. Hierin is te zien dat je met een heel arsenaal aan wapens onze breinloze vrienden te lijf kan gaan.

Zo zal je de zombies kunnen bestrijden met verschillende mêlee-wapens die variëren van een mes tot kettingzaag. Blijf je liever wat meer op afstand, dan kan je ze natuurlijk ook vanop een afstandje beschieten met een pijl en boog of gewoon een vertrouwde shotgun. Voor elk wat wils, dus bekijk zeker even de onderstaande trailer voordat je je VR-headset opzet.