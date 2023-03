Review | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition – In 2020 verscheen Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge voor de Meta Quest 2. Een game waarin je verschillende verhaaltjes volgt in het Star Wars universum. Althans, uitgaande van de titel is dat hetgeen wat je mag verwachten. Nu PlayStation VR2 is gelanceerd, is het een mooi moment om de game hiervoor uit te brengen onder de noemer Enhanced Edition. In deze versie zit alle DLC inbegrepen, zodat je de gehele ervaring van begin tot eind kunt uitspelen op de PlayStation 5. In deze review beoordelen wij of jij de blasters moet oppakken of de game met lichtsnelheid aan je voorbij moet laten gaan.

Een goede eerste kennismaking

Je kruipt in de huid van een naamloze droid mechanic. Je bevindt je op een groot vrachtschip en je taken bestaan uit een paar simpele routine klusjes. Het is ook hier dat je uitgebreid de besturing kunt leren kennen. Een ideaal moment om een hoop opties in te stellen voor de PlayStation VR2 met betrekking tot je speelstijl (zittend of staand) en de nodige anti-motion sickness configuraties. Je hebt namelijk behoorlijk wat tot je beschikking. Holsters bij je heupen waar jij je wapens bewaart en een riem om je torso heen om een pouch vol items aan te hangen. Ook heb je nog de beschikking over een bijzonder stuk gereedschap dat je niet mag missen als echte droid techneut. Met het gereedschap kun je stroomschokken geven, iets wegbranden of schroeven verwijderen, wat je in het begin van de game een paar keer moet doen om de fijne kneepjes van het vak te leren. Ook beschik je over een jetpack, wat een leuke manier is om jezelf te verplaatsen naar hoger of lager gelegen terreinen.

Al snel komt de Guavian Death Gang aankloppen en moet je noodgedwongen je vracht dumpen en jezelf verdedigen. Tara Rashin, de leider van deze gewelddadige groep, heeft namelijk behoorlijk veel interesse in de vracht, waarvan jij niet weet wat erin zit. Na een heftige strijd vlucht je met een escape pod en land je op de planeet Batuu, waar je terechtkomt bij een bar in Black Spire Spaceport (gebaseerd op het Star Wars attractiepark te Disney’s in Anaheim). Het is hier dat je kennismaakt met een grote alien genaamd Seezelslak. Een echte praatjesmaker, maar wel eentje die je wegwijs maakt op de planeet waar je gestrand bent.

Een toffe, maar oppervlakkige ervaring

Zoals de titel doet vermoeden zou je in de game verschillende verhaaltjes voorgelegd krijgen, maar dat is niet helemaal het geval. Als droid mechanicus zoek jij de vracht op die je gedumpt hebt en stop je Tara Reshin (Debra Wilson, Jedi: Fallen Order) van de Guavian Death gang, wat de kern doelstelling van de game is. Hierin is het leuk om bekende personages tegen te komen, ook nog eens ingesproken door de originele cast (Yoda, Frank Oz en C-3PO door Anthony Daniels). Dit wordt afgewisseld met een zeer kort zijverhaal dat gaat over een Jedi die worstelt met The Dark Side. De DLC breidt het verhaal van de droid reparateur verder uit, door je een opdracht uit te laten voeren voor iemand die je inhuurt, wat een ander ‘verhaal’ brengt, maar eigenlijk een verlenging van het huidige avontuur is. Daarbij krijg je nog een extra mogelijkheid om met de Jedi te spelen, waarin je met een Padawan een training volgt in de vorm van verschillende mini-games. Hoewel je dus met twee personages een verhaal volgt, voelt het niet aan alsof je verschillende ‘tales’ ervaart, maar één lang verhaal en een zeer korte.

De ongeveer 10 á 12 uur durende game bied je een hoop plezier, alleen zal het voor sommigen misschien wat repetitief aan kunnen voelen. Je hebt de mogelijkheid om zijmissies te voltooien en collectibles te verzamelen en jezelf van een paar upgrades te voorzien, maar het is allemaal niet zo heel bijzonder. In kern is de game een shooter, die erg goed werkt. Wapens oppakken, mikken en schieten, het werkt allemaal zeer responsief. Ook het herladen bij het eerste het beste wapen dat je krijgt werkt verbluffend goed. Op de bovenkant van een blaster dien je een onderdeel naar je toe te trekken om het sneller te laten afkoelen, wat werkt alsof je het in het echt zou doen. Ditzelfde geldt voor granaten gooien en het gebruiken van je gereedschap, dat je nodig hebt om caches te openen die je gaandeweg het avontuur kunt vinden. Over de Jedi zijn we iets minder te spreken. Je hebt uiteraard de beschikking over een lightsaber, waarbij je ook The Force kunt manipuleren. Hoewel de lightsaber prima werkt, is The Force erg inconsistent en dat soms zelfs tot aan het frustrerende toe. Jammer, want juist het concept van Jedi zijn klinkt het tofst, maar valt in de praktijk toch een beetje tegen.

Grafisch mooi, maar…

De game is qua sfeer een must voor elke Star Wars liefhebber. Het oppakken van een blaster, in Seezelslaks bar uit het raam kijken, je een weg banen door Batuu, de herkenbare OST. Het is van begin tot eind een echte Star Wars beleving en het geeft je het gevoel alsof je in een Disney attractie zit. Mede dankzij de kwaliteit van PlayStation VR2 komt alles heel goed uit de verf en gaat geen detail aan je voorbij. Personages zijn voortreffelijk geanimeerd, zo ook de vijanden die op je afstormen of cover nemen om de strijd met je aan te gaan. Het is alleen zo jammer dat Batuu niet de meest interessante planeet is om te zien. Het bestaat uit rotsgebieden die een keertje worden afgewisseld met een ruïne of grot. Niet heel bijzonder en na zoveel uur spelen ben je toe aan wat anders. Gelukkig wordt dit goed gemaakt met het eindstuk (wat we niet zullen spoilen), waarbij het weer zonde is dat het van korte duur is.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition mocht een meer gevarieerd decor bevatten. Gelukkig zijn de vijanden vrij divers, maar worden de vele gevechten helaas snel repetitief. Fijn is dat de performance van de game zeer stabiel (120Hz) te noemen valt, waardoor de actie altijd van een leien dakje gaat. Ook als je gebruikmaakt van (smooth) rondkijken met een pookje, krijg je niet met stutters of iets dergelijks te maken. De game staat als een huis en is ook een mooie showcase voor PlayStation VR2. De rumble functie van de headset wordt op goede momenten gebruikt en de Sense controllers werken in harmonie met de wapens in de game samen. Qua feedback werkt het geluid ook zoals het hoort: tijdens gevechten hoor je accuraat waar te allen tijde iemand zich bevindt en de special effects klinken precies zoals je het zou verwachten van een Star Wars-game.