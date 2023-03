Het is interessant om af en toe te kijken naar de stand van zaken met betrekking tot verkopen van consoles en de oorzaken daarvan. Piers Harding-Rolls van Ampere Analyis heeft nu een nieuw boekwerk op ons losgelaten, waarin hij een aantal statistieken met ons deelt.

Volgens de analist staat de PlayStation 5 van Sony bovenaan met betrekking tot het totaal aantal verkochte units met een install base van ongeveer 30 miljoen stuks. De Xbox Series X|S zou rond de 18,5 miljoen units steken. Het is echter nog geen kommer en kwel voor Microsoft, want over de afgelopen jaren heeft het bedrijf wel degelijk een deel van de markt weggesnoept, mede door de wat sterkere vraag naar de Xbox Series S.

De analist zegt echter wel dat het verschil tussen de PlayStation 5 en Xbox Series X|S in 2023 alleen maar groter gaat worden, gezien Sony de voorraadsituatie van zijn console beter op orde heeft en Microsoft nog geen uitsluitsel kan bieden over de Xbox Series X, die naar verluidt pas in de tweede helft van het jaar beter beschikbaar zal zijn.

Ook qua diensten zien we een interessante trend, namelijk dat er een sterke daling was in de verkoop van in-game en downloadable content, van maar liefst 15%. Volgens Harding heeft dit te maken met het terugkeer naar het normale leven na de pandemie en door de hogere prijzen van andere producten en diensten.