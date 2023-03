Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 4 van de Booster Course Pass – Stop je Nintendo Switch maar weer in de lader, want we kunnen weer racen voor de eerste plek! Wave 4 van de Booster Course Pass is nu beschikbaar, wat betekent dat we weer kunnen genieten van nieuwe racebanen voor Mario Kart 8 Deluxe. We hebben hieronder weer een overzicht van de nieuwe toevoegingen: de Fruit Cup en de Boomerang Cup. Heb je de Booster Course Pass nog niet? Dan zouden er dit keer een paar circuits tussen moeten zitten die je hoogstwaarschijnlijk wel over de streep zullen trekken. Gooi de benzine maar in de karts!

Amsterdam Drift

De eerste baan van de Fruit Cup waar we op kunnen scheuren in Wave 4 is in hartje Amsterdam gelegen. Met Nederlands trots rijden wij langs het Centraal Station en aanschouwen wij de typerende Nederlandse grachtenhuizen en geparkeerde fietsen. Niet alleen rijd je ook langs de grachten, je neemt er zelfs een flinke duik in om vervolgens in de zon een beetje te kunnen opdrogen. Het level wordt namelijk afgesloten met een rit door een groot tulpenveld. Amsterdam Drift is een zeer leuke baan die voor het eerst in Mario Kart Tour te spelen was.

Riverside Park

Een baan afkomstig van de Game Boy Advance, en een die erg compact is. In een groene omgeving vol bomen met op de achtergrond een jungle, is Riverside Park een erg leuke baan om op te racen. Door de ruime bochten kan je vaak boost slippen, hoewel je moet uitkijken voor de wandelende Piranha planten. Afgewisseld met de open omgeving vol groen, rijd je ook een kleine grot in die de finishlijn afschermt met een waterval. De tropische racebaan is een zeer leuke toevoeging te noemen.

DK’s Snowboard Cross

Een van de meeste spectaculaire banen van Mario Kart is DK’s Snowboard Cross. In dit sneeuwgebied begeef jij je tussen de snowboardende Shy Guy’s. De racebaan heeft vooral ruime bochten die erg leuk zijn om overheen te racen met een snowboard. Maar in Mario Kart 8 doen we alles met de kart, dus dalen wij de berg af op vier wielen. Aan het begin van de race word je met een DK barrel afgeschoten, dus je hoeft geen kabelbaan te nemen naar de top. In dit level is er ook nog eens een half-pipe, zodat jij Olympische capriolen kunt uitvoeren. DK’s Snowboard Cross werd geïntroduceerd in Mario Kart Wii.

Yoshi’s Island

Een volledig nieuwe racebaan die zijn debuut maakt in Wave 4 van de Booster Course Pass. Yoshi’s Island staat in de spotlights en zorgt voor een mooie en vooral diverse afsluiter van de Fruit Cup. Je begint op de oranje gekleurde berg, waar verschillende wezens over het circuit lopen. Daarna neem je een duik het water in om een grot in te rijden, die eindigt op de sneeuwtoppen van de berg. Als dat nog niet genoeg is word je ook nog eens de wolken in gelanceerd, waarna je afdaalt naar de finishlijn. Een zeer indrukwekkende toevoeging als je het ons vraagt.

Bangkok Rush

De eerste baan van de Boomerang Cup heet Bangkok Rush. Ja, je raadt het al, we gaan op reis naar Thailand. Omringd door dure hotels en tempels, is het een prachtplaatje om te zien mede dankzij de zonsondergang op de achtergrond. Het ene moment rijd je over een markt dat ligt aan een spoorweg en op het andere moment piepen de banden in een drukke winkelstraat. De grote hoeveelheid details in dit level maakt het een geweldige aanwinst. Bangkok Rush is afkomstig uit Mario Kart Tour.

Mario Circuit

Een circuit dat we voor het laatst hebben kunnen spelen in Mario Kart DS, wat dus al een oudje is. Met een prominent uitzicht op het kasteel van Princes Peach, is dit een heerlijke racebaan om overheen te scheuren. Van asfalt dat omringd is door Piranha Plants tot het rijden in een dichtbegroeid bos waar de zon nog net doorheen schijnt. Richting de finish kom je op een open veld met bloemen en daarmee is het cirkeltje weer rond.

Waluigi Stadium

Waluigi Stadium, niet te vergissen met Wario’s Stadium, is de derde baan in de Boomerang Cup. In dit stadion is het een stuk modderiger en viezer dan in die van zijn broer, waardoor het gelijk ook een stuk rauwer en gevaarlijker is. Bij de schansen vind je regelmatig vuurballen die je moet zien te ontwijken als je een beetje airtime neemt. Let dus goed op terwijl je rondjes rijdt. De racebaan hebben wij voor het eerst kunnen spelen in Mario Kart Double Dash op de Nintendo GameCube.

Singapore Speedway

Een complexe racebaan afkomstig uit Mario Kart Tour. Een die ook erg groot aanvoelt. Op Singapore Speedway rijd je op, in en naast de meeste iconische gebouwen, zoals de Gardens By the Bay of het Marina Bay Sands resort. Een modern ogende stad vol neonlicht wat afgewisseld wordt door een markt waar je zult strijden voor de eerste plek. Doordat de gebouwen zo hoog zijn en je erop zult racen, betekent dit ook dat je niet alleen rijdt, maar ook flink wat moet vliegen. Een indrukwekkende racebaan en tevens de laatste van de Boomerang Cup.

Birdie is nu beschikbaar!

Naast de reeks van nieuwe racebanen is ook Birdie (in negen verschillende kleuren beschikbaar) toegevoegd aan het rooster van personages. De verwachting is dat er op termijn nog meer figuren worden toegevoegd, gezien het overzicht van personages nog wat vraagtekens kent. Zodra hier meer over bekend is, lees je het hier op PlaySense. Race ze!