Gisteren werd ‘Wave 4’ van de Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe uitgegeven. Deze bracht buiten nieuwe parcoursen ook een extra personage naar de game: Birdo. De nieuwe content verraadt echter ook dat er nog andere personages zullen worden toegevoegd.

Op het ‘player select’-scherm is met de nieuwe content nu dus Birdo te zien, maar ook vijf vraagtekens. Dit betekent dus dat er nog vijf nieuwe coureurs in de pijplijn zitten voor de Booster Course Pass.

De grote vraag is nu alleen welke personages er nog toegevoegd zullen worden. Dit zullen figuren zijn die al eerder in een Mario Kart-spel speelbaar waren. Enkele mogelijkheden zijn dan: Pauline, Petey Piranha, Wiggler, Diddy Kong en R.O.B.