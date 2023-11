Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 6 van de Booster Course Pass – Voor den laatsten keer duiken wij in de Booster Course Pass van Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch (OLED). Met in totaal 48 nieuwe circuits en 8 extra personages, bieden wij nog één keer een overzicht van de laatste content. Met Wave 6 worden de Acorn Cup en Spiny Cup toegevoegd. We gaan er nu in vogelvlucht doorheen, zodat je weet met welke knallers de Booster Course Pass afgesloten wordt.

Rome Avanti

De reis begint in het historische land van de Romeinen, waar we onze eerste race zullen ervaren op het Rome Avanti-circuit uit Mario Kart Tour. Dit circuit staat bekend om zijn compacte en intelligente ontwerp, vol met scherpe bochten die perfect zijn om te driften en boosten. Met het Colosseum in de schijnwerpers en de baan in een nachtelijke sfeer, biedt het een fantastische race-ervaring. Het is een erg leuke baan om overheen te sjezen. Een goed begin dus!

DK Mountain

DK Mountain kennen we nog uit het GameCube tijdperk, wat een baan is die een hoop Donkey Kong-tonnen kent. Verspreid in het hele level word je uiteindelijk zelf afgeschoten met een ton, zo een vulkaan op. De vulkaan heeft een onvriendelijk gezicht dat grote ronde keien op de racebaan spuugt om je te belemmeren. De hobbeligheid van de vulkaan en de ruime hoge bochten, zorgen ervoor dat je op het puntje van je stoel zit tijdens het racen. Een perfect level om met Didi Kong of Funky Kong doorheen te gaan!

Daisy Circuit

In Mario Kart Wii kwam deze racebaan voor het eerst in beeld. Het circuit heeft ontzettend veel weg van het circuit van Monaco. Het Monte Carlo hotel lijkt ook sprekend op wat je tegenkomt als je langs het grote, gouden standbeeld van Luigi en Daisy racet. Met een zonsondergang, een vuurtoren en smalle straten is dit een erg pittoreske racebaan. Hoewel simpel in vorm, wordt de uitdaging er net zoals op de officiële baan in Monte Carlo zeker niet minder op.

Piranha Plant Cove

De laatste racebaan van de Acorn Cup is tevens een gloednieuwe binnen de Mario Kart franchise. Piranha Plant Cove is een baan waar je voornamelijk onder water zult rijden. Eenmaal met je hoofd boven water, dan dien je uit te kijken voor de vele Piranha Plants, die je te grazen willen nemen. De racebaan wordt afgewisseld met ruïnes van een verzonken Azteekse nederzetting en je racet hierbij ook nog tussen de vissen. Een bijzonder level is het in ieder geval zeker!

Madrid Drive

Met het eerste circuit van de Spiny Cup zijn we voor de laatste keer weer terug in Europa. In het zonnige en vooral erg warme Madrid, waar je nu moet strijden voor de gouden medaille. Terwijl de zon je voorhoofd wegbrandt is het ook de bedoeling om in Madrid Drive (afkomstig uit Mario Kart Tour) te genieten van het circuit zelf! Want wat kom je hier veel tegen zeg: een groot plein met een terras, een museum, een park en het voetbalstadion. Met confetti bij de finishlijn is dit een van de meest uitgebreide banen die we hebben kunnen spelen in de game.

Rosalina’s Ice World

Een ijskoud circuit: trek de geitenwollen sokken maar aan, want in Rosalina’s Ice World (3DS) heb je enkel ijs en sneeuw om je heen. Deze bijna sprookjesachtige racebaan met een wit en blauw kleurenpalet is helemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Met water en ravijnen moet je goed opletten dat je niet ergens de diepte in kukelt. Een toch wat kortere baan, maar alleen de echte professionele racers onder ons zullen hier zonder kleerscheuren vanaf komen.

Bowser Castle 3

Er zijn inmiddels meerdere racebanen verschenen met Bowser Castle als decor. In dit gelijknamige level, ben je omringd door lava, heb je een vulkaan als uitzicht en ben je ook vaak aan het dobberen in het gloeiende goedje. Een circuit dat er erg intimiderend uitziet, afkomstig van de SNES. De rockgitaren die galmen op de achtergrond maken het plaatje wel compleet. Met veel schansen en gaten in de weg ontstaat hier een onvergetelijke versie van Bowser Castle 3.

Rainbow Road

Hoewel er meerdere Rainbow Road-circuits in de franchise voorkomen, springt deze versie eruit vanwege de overvloed aan glitters en de betoverende esthetiek. Oorspronkelijk geïntroduceerd in Mario Kart Wii, staat deze sprankelende racebaan bekend om zijn complexiteit en uitdagende bochten. Het parcours kronkelt zich een weg door de kosmische omgeving, en het is gemakkelijk om van de baan af te raken als je niet oppast, vooral bij de scherpe bochten. Deze betoverende racebaan fungeert als een prachtige finale voor de Spiny Cup en markeert tevens het allerlaatste extra circuit dat aan Mario Kart 8 Deluxe is toegevoegd.

Als klap op de vuurpijl zijn er nog extra personages aan het roster toegevoegd. Eerder noemden wij al Didi Kong en Funky Kong, maar ook Pauline en Peachette zijn nu beschikbaar. Samen met meerdere Mii kostuums is dit een Wave die beladen is met content. Maar, aan alles komt een einde en dat geldt dus ook voor Mario Kart 8 Deluxe. Met een royale ondersteuning via extra content en natuurlijk jarenlang succes, begint het nu toch echt tijd te worden voor een volwaardig vervolg.