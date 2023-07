Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 5 van de Booster Course Pass – We zijn alweer bij de vijfde wave van de Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe aangekomen. Dit betekent ook dat dit de één na laatste Wave van de uitbreidingspas is. Een spijtige zaak, maar dat mag de pret niet drukken! We mogen weer genieten van twee nieuwe cups: de Feather Cup en de Cherry Cup. Zoals gewoonlijk geven we een volledig overzicht van de nieuwe circuits die zijn toegevoegd.

Athens Dash

Het eerste circuit waarmee we de Feather Cup aftrappen, is Athens Dash. Een baan die we kennen uit Mario Kart Tour en die perfect past bij het repertoire van Mario Kart 8 Deluxe. Je begint tussen de vervallen ruïnes van Athene, waar de pilaren nog overeind staan. Na wat complex bochtenwerk scheur je als een echte toerist door de moderne stad, om vervolgens weer te eindigen bij de Klassieke Oudheid. Een baan die zelfs Hercules zou kunnen waarderen.

Daisy Cruiser

Wie wil er nou niet vertoeven op een cruiseschip, het is de ultieme vakantie nietwaar? Een baan afkomstig uit Mario Kart: Double Dash, waarin je een vakantieoord op zee onveilig zult maken met je kart. Je start op het dek, scheurt langs een zwembad en racet tussen de restauranttafels door. Er is echter een deel dat onder water staat, wat ook een mooie shortcut is. Laten we echter hopen dat het geen ‘Titanic situatie’ wordt… Snel op nummer één eindigen dan maar!

Moonview Highway

Moonview Highway is een prachtig circuit dat we kennen uit Mario Kart Wii. Een deel van het asfalt ligt langs een groot meer, met daarboven een volle maan. De blauwe gloed geeft een mysterieuze sfeer aan de snelweg, die je naar een kleurrijke stad brengt. Het is een zeer indrukwekkende baan om te zien, zeker op een Nintendo Switch OLED. Kortom, zeker een bezoekje aan brengen dus!

Squeaky Clean Sprint

Een nieuwe baan, speciaal gemaakt voor Wave 5 van de Booster Course Pass. Deze is zeker opvallend. Een rommelige badkamer vormt het decor waarin je racet. Overal liggen spullen zoals sponsen, zeepresten, handdoeken en meer, wat zorgt voor een geweldige sfeer. Je begint in een wasbak en rijdt vervolgens een gevulde badkuip in, om daarna rechtstreeks het afvoerputje in te gaan. Echt een keer wat anders en daarom verdient deze baan absoluut de originaliteitsprijs!

Los Angeles Laps

We starten de Cherry Cup met een baan uit Mario Kart Tour. Je begint bij de Santa Monica Pier in Los Angeles. Een kleurrijk begin met uitzicht op het reuzenrad. Je rijdt vervolgens downtown in langs het Expo center, waar vroeger de E3 werd gehouden. Vervolgens vlieg je door een honkbalstadion en eindig je het eerste deel van Los Angeles Laps. Het tweede deel is een olieraffinaderij, wat minder kleurrijk is dan het eerste deel, maar al met al is het een geweldig circuit om op rond te rijden.

Sunset Wilds

Sunset Wilds is een traditionele baan die voor het eerst te spelen was in Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance). Het doet veel denken aan het Mario Circuit 3 uit Wave 2. Deze keer heeft het echter een vrolijkere sfeer door de fanfaremuziek, de rondhuppelende Shy Guys met pikhouwelen en een prachtige zonsondergang. Een mooi voorbeeld van ‘simpel maar doeltreffend’ en het verdient zeker een plek in de game als klassieke racebaan.

Koopa Cape

Koopa Cape, een spectaculaire baan uit Mario Kart Wii, heeft een mix van bijzondere baanelementen. Je racet door een ravijn met brede wegen waarlangs een ondiepe rivier stroomt. Daarna duik je een pijpleiding in en manoeuvreer je onder water over strakke bochten. Koopa Cape heeft een hoog tempo en is naar onze mening een van de leukste banen van Wave 5! De grote metalen schilden die overal liggen, maken het plaatje compleet.

Vancouver Velocity

Het laatste circuit van de Cherry Cup en tevens van Wave 5 is Vancouver Velocity. Er gebeurt zoveel in dit level dat je er meerdere keren doorheen wilt racen. Je rijdt over een hangbrug met prachtige verlichting van de besneeuwde bergen, gaat door de stad, scheert door een schaatsarena en vliegt over een aangemeerd schip in de haven. Het kronkelige parcours door de stad geeft je het gevoel dat Vancouver enorm is. Een prachtige afsluiter van de Cherry Cup.

Maar liefst 3 nieuwe personages!

Naast de twee spectaculaire cups zijn er ook nieuwe personages toegevoegd aan het roster: Petey Piranha, Wiggler en Kamek zorgen voor een frisse variatie. Vooral Wiggler is een leuke toevoeging: als hij wordt geraakt door een power-up, kleurt hij uit woede helemaal rood. Met Wave 6 zullen er nog twee andere personages toegevoegd worden, maar wie dat zijn is nu nog koffiedik kijken. Kijk uit naar een nieuw overzicht van de laatste wave, hier op PlaySense.