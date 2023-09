Mario Kart 8 Deluxe is inmiddels een enorme game wat mede komt doordat er in de afgelopen tijd flink veel nieuwe banen en personages zijn toegevoegd. Dit via de Booster Course Pass, maar daar komt natuurlijk een einde aan.

De zesde en tevens laatste wave met content staat gepland voor deze winter en Nintendo heeft daar nu een sneak peak van gegeven. Eén van de banen die in de uitbreiding zit is Diasy’s Circuit. De nieuwe personages die toegevoegd zullen worden zijn: Diddy Kong, Funky Kong, Pauline en Peachette.

Tevens heeft Nintendo een bundel aangekondigd die op 6 oktober verschijnt. Deze bundel bevat een fysieke uitgave van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course pas, die natuurlijk als code in het pakket geleverd zit. Als extra zitten er nog wat leuke goodies bij, al ontbreekt de game zelf wel.