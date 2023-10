De feestdagen staan weer om de hoek, hét moment voor alle consoleboeren om met aantrekkelijke kortingen of bundels te komen. Een leuke deal zal de gemiddelde consument immers wel over de streep kunnen trekken om een nieuwe console in huis te halen. Het lijkt er op dat Nintendo het aantrekkelijkste model van de Nintendo Switch nu ook van een bundel gaat voorzien.

Tot op heden hebben we eigenlijk voornamelijk bundels gezien in combinatie met de normale Switch. De Switch OLED is voor mensen die veel handheld spelen echter een veel interessantere optie door het OLED-scherm dat een stukje groter is en een véél betere kleurweergave kent. Wat betreft de keuze qua bundel speelt Nintendo het wel op safe door de Switch OLED te bundelen met Mario Kart 8 Deluxe, de best verkochte game voor het systeem.

Helemaal zeker is de bundel nog niet, maar we achten de kans zeer groot gezien bekende leaker billbil-kun dit nieuwtje wist te delen. De bundel zou gepland staan voor een release op 20 november aanstaande met een adviesprijs van €349.