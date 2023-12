Mario Kart 8 Deluxe is dé meest succesvolle game op de Nintendo Switch. Het spel is meer dan 57 miljoen keer verkocht, wat betekent dat bijna 50% van alle Switch bezitters ook Mario Kart 8 Deluxe bezitten. Niet gek ook aangezien het spel immens veel nieuwe circuits heeft gekregen in de afgelopen jaren dankzij de zes waves aan DLC.

Nu dat de allerlaatste wave, Wave 6, beschikbaar is heeft Nintendo een nieuwe trailer uitgebracht waarin alle 96 circuits te zien zijn.

Elke Wave van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass had wel iets te bieden. Wave 1 bracht favoriet Coconut Mall terug en Wave 4 introduceerde een circuit uit Mario Kart Tour gebaseerd is op Amsterdam. Ook werden gloednieuwe courses geïntroduceerd zoals Sky-High Sundae in Wave 2, Merry Mountain in Wave 3 en Squeaky Clean Sprint in Wave 5.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Naast dat je de Booster Course Pass kunt kopen, krijg je ook direct toegang tot de DLC via het Nintendo Switch Online + Expansion Pass abonnement.