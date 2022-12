Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 3 van de Booster Course Pass – We zijn nu bij Wave 3 van de Booster Course Pass aanbeland en dat betekent nogal wat. We zijn immers op de helft van het traject dat wij periodiek nieuwe circuits krijgen voor Mario Kart 8 Deluxe. Nog drie andere waves zullen volgend jaar volgen met nieuwe (bekende) racebanen. Met Kerstmis in het vooruitzicht, hebben we nu weer acht ‘nieuwe’ banen ter beschikking gekregen waarop we onze tegenstanders het leven zuur mogen maken. Hieronder een overzicht met wat je mag verwachten: de Rock Cup en de Moon Cup.

London Loop

Om het spits af te bijten met de Rock Cup, reizen wij af naar hartje Londen. Hier race je door de straten van de grote stad, dit tussen de meest bekende gebouwen, zoals Big Ben, het reuzenrad en meer. Een racebaan die afkomstig is uit Mario Kart Tour en nu te spelen is op de Nintendo Switch. Van brede wegen met rode telefooncellen tot aan het doorkruisen van het bekende park middenin de stad. Het ontbreekt het circuit ook niet aan Chain Chomps, die ineens losgeslagen door de stad rondbanjeren… Op de London Loop baan verveel je je absoluut niet.

Boo Lake

Voor een wat meer griezelige omgeving speel je Boo Lake. Het circuit dat je de stuipen op het lijf jaagt met de ene Boo na de andere die je op de hielen zit. Terwijl je probeert de eerste plek te veroveren tijdens het racen, neem je af en toe een duik in het water om de griezeligheid van je af te spoelen. Dit circuit was voor het eerst te spelen op de GameBoy Advance, wat het tot een welkome toevoeging maakt in het repertoire van Mario Kart 8 Deluxe. Vergeet alleen niet: je valt zo in het water als je niet voorzichtig bent in de bochten!

Rock Rock Mountain / Alpine Pass

We zetten onze neus op om zo wat frisse natuurlucht op te snuiven. In Rock Rock Mountain begin je hoog op een berg, race je door de berg heen via een grot, om daarna af te dalen naar een bosgebied. Daarna begin het echte klimwerk pas echt. Terwijl grote rotsstenen de berg afrollen, dien jij deze te ontwijken en jezelf weer naar het toppunt van de berg te manoeuvreren. Een spectaculair circuit dat afkomstig is uit Mario Kart 7 op de Nintendo 3DS.

Maple Treeway

Hoewel de herfst allang voorbij is, blijft het een mooi circuit om op te racen. Rond een uiterst grote boom race je voor die gewilde eerste plek, terwijl de herfstbladeren naar beneden dwarrelen. Sterker nog, je wordt gewoon de boom in gelanceerd! Met ook hoopjes herfstbladeren op het circuit is de Maple Treeway een vooral sfeervolle bedoeling. Een baan afkomstig uit de Nintendo Wii versie van Mario Kart, die we zeker niet hadden willen missen op de Nintendo Switch.

Berlin Byways

Waar je met de Rock Cup nog begon in Londen, is het met de Moon Cup nu Berlijn waar je aan de slag mag gaan. Op Berlin Byways ga je met hoge snelheid onder de Brandenburger Tor door, passeer je allerlei monumenten van het mooie Berlijn en je weet ook nog eens een stop te maken bij het Berlijnse Centraal Station. Een circuit dat ook afkomstig is uit Mario Kart Tour en vol zit met allerlei gebouwen, druk wegverkeer én een leuke soundtrack kent.

Peach Gardens

Afkomstig van de Nintendo DS hebben we nu de mogelijkheid om in de tuin van niemand minder dan Princess Peach rond te kunnen racen. Op het Peach Gardens circuit is alles kleurrijk en zijn de struiken geknipt naar personages als Luigi, Mario en natuurlijk Peach zelf. Helaas is het niet heel zen, want Chain Chomps en mollen bederven de sfeer. Een mooie omgeving voor een race, alleen snappen we niet zo goed wat Peach aan zo’n mooie tuin heeft. Zij wordt immers toch altijd ontvoerd door Bowser…

Merry Mountain

Merry Mountain is bij uitstek het meest perfecte circuit tijdens deze periode van het jaar. Met Kerstmis om de hoek is het winterdorpje een hele aangename toevoeging aan deze lijst. Je racet door het sfeervol aangeklede dorpje heen een sneeuwberg op, wat eigenlijk weer een helling is tegen een berg vol met cadeautjes. Het is voor Mario Kart begrippen een relatief korte baan, maar daarom niet minder leuk. De eerste keer dat dit circuit speelbaar was, was in Mario Kart Tour.

Rainbow Road

Er zijn verschillende versies in de Mario Kart franchise van de Rainbow Road, een toch wel iconische ‘locatie’. In dit geval wordt de Rainbow Road versie van de Nintendo 3DS nieuw leven ingeblazen op de Nintendo Switch. Een kleurrijk circuit dat het uithoudingsvermogen flink op de proef stelt, terwijl er talloze dingen om je heen gebeuren. De sterrenomgeving vult je scherm terwijl je langs planeten heen vliegt en scheurt, wat voor een mooi spektakel zorgt! Vooral een dikke aanrader om uit te checken op de Nintendo Switch OLED.

Dit was het overzicht van de derde Wave van de Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe. We hebben ook dezelfde overzichten van Wave 1 en Wave 2 beschikbaar, dus check die ook zeker even als je nog twijfelt om de Booster Course Pass te kopen.