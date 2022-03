Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 1 van de Booster Course Pass – Op 18 maart verscheen de optie om voor Mario Kart 8 Deluxe, voor de Nintendo Switch (OLED), de Booster Course Pass aan te schaffen. Vanaf maart 2022 tot en met 2023 zullen er namelijk zes golven van extra content komen, waarmee er per keer 8 nieuwe circuits worden toegevoegd aan Mario Kart 8 Deluxe. In dit artikel bespreken we kort welke banen er met de eerste update via de Booster Course Pass zijn toegevoegd en uit welke voorgaande Mario Kart games deze afkomstig zijn. De 8 banen zijn onderverdeeld in twee cups: De Goudensprintbeker (Golden Dash Cup) en de Gelukskatbeker (Lucky Cat Cup). Hieronder een kort overzicht.

Paris Promenade

Dit circuit debuteerde in 2019 tijdens de Paris Tour. De game Mario Kart Tour (mobiel) stond volledig in het teken van Parijs en het is daarom niet zo gek om prominent de Eiffeltoren te zien op deze baan, wat de eerste is in de Golden Dash Cup. Maar vergis je niet, net zoals Parijs is hier rijden lekker chaotisch. De rotondes en drukke sfeervolle straten zijn zeer genietbaar, dat je eigenlijk aan de rode wijn, kaas en stokbrood wilt, maar laat je niet afleiden. Op een gegeven moment rijd je zelfs tegen het verkeer in en moet je je vooral niet van de kaart laten brengen.

Toad Circuit

Verscheen voor het eerst in de Mushroom Cup in Mario Kart 7. Je kan regelmatig op de baan racen in Mario Kart Tour en het leuke van deze baan met betrekking tot de mobiele game, is dat het hier de baan betreft waarop je racet terwijl de game op je smartphone nog aan het downloaden is. Toch wel de hoofdbaan in veel opzichten voor Mario Kart Tour en daarom erg belangrijk voor de Mario Kart franchise. Het circuit is bij uitstek lekker toegankelijk door zijn ruime bochten. De sfeer is ook lekker feestelijk met een vliegende Toad als ballon. Een typisch Mario Kart circuit!

Choco Mountain

Het brengt de ondergetekende even terug in de tijd. Op de Nintendo 64 hebben wij genoeg rollende stenen op onze kop gehad en we zijn vaak tegen de vliegende vleermuizen aangereden. Toch is het ongelooflijk indrukwekkend dit circuit vernieuwd terug te zien. Op de Nintendo 64 was deze baan erg grauw door de ‘mistige’ vertes en vooral… bruin, door de Choco bergen. Nu is Choco Mountain een erg fris circuit om op te racen door het vernieuwde kleurenpallet.

Coconut Mall

Een ontzettend kleurrijk circuit dat zeer compact is. Het winkelcentrum biedt je verschillende alternatieve routes zoals de keuze om een roltrap af te gaan of juist te blijven doorkarren op de huidige verdieping. Ook zul je even de buitenlucht bezoeken om langs de parkeergarage aan het strand, weer via de ingang de Coconut Mall binnen te scheuren. Een gevalletje kort maar krachtig. Dit circuit was voor het eerst in 2008 op de Nintendo Wii te spelen in Mario Kart Wii en is nu zonniger dan ooit.

Tokyo Blur

Waar de Paris Promenade het eerste circuit is van de Golden Dash Cup, is Tokyo Blur het eerste circuit van de Lucky Cat Cup. Een baan afkomstig uit Mario Kart Tour van 2019. Zoals de naam al doet vermoeden, rijd je door Tokio heen en dat wordt wel erg op je neus gedrukt. Een grote lampion, Japans geklede Shy Guys en in de verte kan je de berg Fuji zien met ervoor de Japanse radiotoren. Met elke ronde krijg je een andere route door de stad voorgeschoteld, waardoor je de hele tijd iets anders meemaakt onder het racen.

Shroom Ridge

Dit circuit doet ons erg denken aan Toad’s Turnpike op de Nintendo 64, maar deze baan bevat een stuk meer kronkels en bochten. Een snelweg langs het ravijn is hoe je Shroom Ridge het beste kan omschrijven. Op deze baan rijden er zondagsrijders die je het beste kunt vermijden, anders maak je een ongeluk. Hoewel je dit ook in je voordeel kan gebruiken: als je achter een auto aanrijdt krijg je een slipstream, waarmee je een boost kan opbouwen. Het vooral groene uitzicht met het zonnetje hoog in de lucht maakt dit een erg vrolijke baan.

Sky Garden

Nu bevinden we ons hoog in de wolken. Sky Garden konden we al spelen op de GameBoy Advance in Mario Kart: Super Circuit in 2001. Ook hier kunnen we met de vernieuwde graphics de wolken en grote planten beter zien met hier en daar een grandioze paddenstoel. Het is een vrij simpele baan, met om de haverklap een boostschans om nog meer van de frisse lucht te genieten. Deze baan kon je tevens terugvinden in Mario Kart DS en Mario Kart Tour, dus zijn simpelheid is door de jaren heen aantrekkelijk gebleven om ook nu weer speelbaar te maken Mario Kart 8 Deluxe.

Ninja Hideaway

Er zijn toch wel een aantal banen aanwezig uit Mario Kart Tour. Niet echt verrassend, want die game biedt erg veel verschillende circuits. Zo is Ninja Hideaway een vrij complex circuit, dat voor het eerst verscheen in 2021 tijden de Ninja Tour. Wat zo tof is aan deze baan, is dat je je ook als een ninja gaat voelen: je kunt namelijk op de begane grond racen van een groot Japans huis, maar je kan ook de bovenste verdiepingen bezoeken en je een weg vinden op de daken van het gebouw. Dus je hebt de keuze om laag, maar ook hoog te racen op deze baan, waardoor je erg onvoorspelbaar bent als een echte ninja. Een mooie baan met rozenbloesems, bamboe en ninja versies van Shy Guys.

Kort maar bondig zijn we even langs alle circuits gegaan die nu beschikbaar zijn via Wave 1 van de Booster Course Pass. Wil je permanent toegang hebben tot deze circuits, dan kan je hier de Booster Course Pass aanschaffen. Zodra de volgende Wave er is, kan je hier op PlaySense weer een overzicht verwachten. De volgende cups heten in ieder geval de Turnip Cup en de Propeller Cup. Het klinkt alvast veelbelovend.