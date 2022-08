Special | Mario Kart 8 Deluxe – Wave 2 van de Booster Course Pass – Een paar maanden verder hebben we nu dan eindelijk een nieuwe ‘golf’ aan banen voor Mario Kart 8 Deluxe. Onderverdeeld over twee cups hebben we er nu weer 8 banen ofwel circuits bijgekregen om de Blue Shells en Bob-ombs op rond te gooien. De twee nieuwe cups zijn de Knollenbeker (Turnip Cup) en de Propeller Beker (Propeller Cup). De variatie zit er goed in met oude banen die zijn opgepoetst en ook met een nieuwe set banen, die behoorlijk kleurrijk zijn. Hieronder een overzicht van de nieuwe reeks banen die nu in de game beschikbaar zijn.

New York Minute

In Mario Kart Tour had je drie (aangepaste) versies van New York Minute (1, 2 en 3). Voor de Booster Course Pass heeft Nintendo deze drie versies van de baan samengevoegd tot het New York Minute circuit. Je rijdt in een fictieve versie van New York rond, maar ondanks de Mario-stijl heb je wel het idee dat je je in de overweldigende stad bevindt. De indrukwekkende hoogbouw wordt af en toe afgewisseld door een stukje te rijden in Central Park. Het toch wel vrij complexe circuit is misschien een van de meest interessante van Wave 2 en een perfecte startbaan van de Turnip Cup.

Mario Circuit 3

Helemaal in 1992, toen Super Mario Kart verscheen, konden kartracers voor het eerst kennismaken met dit circuit. De vrijwel symmetrische baan is toch wel iconisch te noemen. Een echt typisch circuit voor de franchise, dat ook in meerdere andere Mario Kart-delen is verschenen. Nu kunnen we rijden op dit circuit in Mario Kart 8 Deluxe op de Nintendo Switch, wat toch wel een nostalgisch gevoel weet op te roepen. Het is en blijft ook anno 2022 nog een leuke baan om op te rijden.

Kalimari Desert

Een groot woestijn, met rotsen en een trein die altijd de juist timing vindt om je te irriteren. Op dit makkelijke, maar toch verraderlijke circuit neem je ruime bochten en kan je vrij gemakkelijk rondjes racen. De stoomtrein is een onderdeel waar je een beetje voor op moet letten, want als je over het treinspoor heenrijdt kan het zomaar zijn dat je ook door deze machine te grazen wordt genomen. Niet alleen de green, red en blue shells vormen dus een gevaar op dit circuit.

Waluigi Pinball

Hoewel Waluigi niet in Super Smash Bros. Ultimate is verschenen, zoals menig fan het graag had willen zien, heeft hij wel een eigen racebaan. Dat is tevens de laatste van de Turnip Cup. Het is er ook niet zomaar eentje: je rijdt tussen allerlei onderdelen van een flipperkast. Je moet dus goed uit je doppen kijken, want ook de pinballs rollen zo over je heen. Deze baan was voor het eerst beschikbaar in Mario Kart DS, maar verscheen later ook in Mario Kart 7 en Mario Kart Tour. Samen met het New York Minute circuit, zijn deze twee de echte aanraders om op een Nintendo Switch OLED te checken.

Sydney Sprint

Wil je eens een tripje naar Australië maken? Dan is dit circuit je op het lijf geschreven. De Sydney Sprint staat volledig in het teken van… Sydney! Deze baan kwam uit voor Mario Kart Tour en geeft je een leuke, originele blik op de Australische stad. Je doet deze baan als eerste aan in de Propeller Cup. Scheur door het beroemde Opera Huis, over grote bruggen en door een pretpark, terwijl de zon hoog aan de hemel staat. De straten zijn erg breed, waardoor het een genot is om overheen te racen. Een erg leuk circuit dat een toffe toevoeging aan Mario Kart 8 Deluxe genoemd mag worden, en het deelt dezelfde complexiteit als New York Minute.

Snow Land

Snow Land is een baan die enkel en alleen nog maar te spelen was in de GameBoy Advance versie van Mario Kart, genaamd Mario Kart: Super Circuit. De game uit 2001. Daarom is in dit geval Snow Land één van de meest bijzondere circuits van Wave 2. Een stokoude baan, die helemaal opnieuw is gemaakt met de graphics die we kennen van Mario Kart 8 Deluxe. Het is daarom ook hier weer een nostalgische aangelegenheid voor de mensen die de baan kennen van de GBA. Ontdek het vernieuwde Snow Land: pinguïns, nare bochtjes en gaten in het ijs maken dit tot een toffe toevoeging.

Mushroom Gorge

Van de koude sneeuwgebieden gaan we naar een iets meer lente-achtige omgeving. Deze vrolijke baan zat voor het eerst in Mario Kart Wii (2008), maar later werd het ook mogelijk om op de baan te rijden (en springen) in Mario Kart 7 en Mario Kart Tour. De naam geeft het eigenlijk al een beetje weg, maar hier race je in een omgeving waar je al springend op een paar grote paddenstoelen moet navigeren. Het is een erg typisch Mario ogend circuit en hoewel simpel, heeft het zijn gimmicks door de Mushroom trampolines en platformen.

Sky-High Sundae

Dit is een volledig nieuwe baan (en de laatste van de Propeller Cup) en het heeft iets weg van Super Mario Odyssey. Daarin kwam Mario terecht in het Luncheon Kingdom, een gebied dat voornamelijk uit eten bestaat. Met de Sky-High Sundae staat alles in het teken van verschillende soorten ijs. Je start nota bene in een bevroren ijssalon. Het kleurenpalet is erg vrolijk en de vooral erg snelle baan maakt het onvergetelijk door het vele zweven wat je doet met je kart. Een leuke nieuwkomer en zeker het proberen waard.

Ben je nog niet in het bezit van Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch? De game kan je snel en eenvoudig kopen bij KaartDirect, zowel de Nederlandse als de Belgische versie. Wil je de Booster Course Pass aanschaffen? Je hebt twee manieren: je kan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspas kopen en dan krijg je gedurende je lidmaatschap toegang tot deze content. Toch liever de content los kopen? Dan kan je hier terecht. Woon je in België? Klik dan hier.