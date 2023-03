Vorige week heb je kunnen lezen dat de Amerikaanse rapper Curtis “50 Cent” Jackson iets aan het teasen was rondom Grand Theft Auto: Vice City. De bekender rapper had namelijk het logo van de game op zijn Instagram gezet met daarbij het bericht dat we snel meer zouden horen.

Dit kon van alles betekenen. Zo zou hij zijn opwachting kunnen maken in Grand Theft Auto VI, meewerken aan nieuwe content voor GTA Online en meer. Ook kon het iets totaal anders zijn en dat laatste blijkt nu het geval.

Deadline meldt dat Paramount+ werkt aan ‘Vice City’, wat een nieuwe tv-serie is en waar G-Unit Film & Television van 50 Cent bij betrokken is. Het gaat hier om een serie waarin drie vrienden en voormalig soldaten een rol spelen.

Zij keren terug naar hun huis in Miami in de jaren 80 nadat ze oneervol zijn ontslagen uit het leger vanwege hun deelname aan het Iran Contra schandaal. Ze hebben moeite om een baan te vinden en sluiten daarom een partnerschap met een mysterieuze Colombiaanse immigrant.

Het gevolg is dat de drie heren in een crimineel netwerk worden gesleurd met als resultaat veel geweld op hun pad om de American Dream na te streven. De projectnaam is Vice City, wat dus aanleiding voor 50 Cent was om het logo van de game te gebruiken, maar het staat er overduidelijk compleet los van.