Vorige zomer werd de coöperatieve actiegame Gangs of Sherwood aangekondigd, een nieuwe adaptatie van de beroemde Robin Hood legende. Indertijd kregen we enkel een korte aankondigingsteaser te zien, maar nu krijgen we van de (Belgische) ontwikkelaar Appeal Studios een langere video met veel gameplay.

Je speelt als één van de ‘Merry Men’ van Robin Hood en je neemt het op tegen de Sheriff of Nottingham. De game kan solo gespeeld worden, of samen met maximaal vier spelers tegelijk. Er zijn heel wat speelstijlen om uit te kiezen en we zien er al heel wat aan het werk in de video. Bekijk hem onderaan dit artikel.

Gangs of Sherwood is in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet gegeven.