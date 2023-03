Zoals je hier al kon lezen komt er een remaster aan van Capcoms Ghost Trick: Phantom Detective. De game zal nu te spelen zijn in een hogere resolutie en met een betere framerate. Het origineel stamt natuurlijk van de Nintendo DS en om dit nu op de hedendaagse systemen te spelen, zijn de twee schermen verwerkt tot één.

Verder is ook de achtergrondmuziek herwerkt, al kunnen degene die willen ook gewoon naar de klassiekers luisteren. Dit alles wordt getoond in de nieuwe trailer, die je hieronder kan bezichtigen en waarin ook de releasedatum uit de doeken wordt gedaan. De game komt namelijk op 30 juni naar de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.