Nintendo heeft al aangegeven dat ze niet op de beursvloer van de E3 aanwezig zullen zijn en van Sony weten we het eigenlijk al, zij laten al een aantal jaar verstek gaan. Wat Microsoft zou doen was nog even afwachten, aangezien die wel hebben aangegeven een showcase te organiseren. De veronderstelling was dat ook zij niet op de beursvloer zouden staan.

Dit volgt naar aanleiding van een gerucht eerder dit jaar, waarin dit al werd aangegeven. Inmiddels heeft Microsoft in gesprek met IGN officieel bevestigd dat ze niet present zullen zijn in het Los Angeles Convention Center. Hierdoor is de beurs dus voornamelijk afhankelijk van uitgevers.

De enige grote uitgever die voor de beursvloer bevestigd is, is Ubisoft. Alle andere uitgevers moeten nog uitsluitsel geven.