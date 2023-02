Sony, Nintendo en Microsoft zullen dit jaar niet aanwezig zijn op de E3 beursvloer, zo hebben ze reeds laten weten. Andere uitgevers daarentegen zullen wel een bezoekje brengen aan de beurs in Los Angeles en één daarvan is Ubisoft.

In een meeting met aandeelhouders heeft CEO Yves Guillemot aangegeven dat als de E3 zal plaatsvinden, dat ze daar aanwezig zullen zijn en dat ze veel nieuwe dingen hebben om te laten zien. Opvallend genoeg lijkt Guillemot niet echt zeker te zijn dat de E3 doorgaat, daar waar die wel is aangekondigd.

Staat de E3 op losse schroeven of is Guillemot niet op de hoogte? Het is afwachten hoe we z’n woorden precies moeten interpreteren, maar hoe dan ook: bij een reguliere beurs zal Ubisoft dus aanwezig zijn. Of ze ook een Ubisoft Forward organiseren rond begin juni is echter nog even aankijken.