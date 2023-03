Het zou zomaar even kunnen dat de multiplayergame die zich in het universum van The Last of Us afspeelt ook naar de PlayStation 4 komt. Dit blijkt namelijk uit een recente vacature op de website van Naughty Dog, die duidelijk vermeldt dat kandidaten kennis moeten hebben van zowel de PlayStation 5 als diens illustere voorganger.

De The Last of Us multiplayergame blijft vooralsnog eerder in nevelen gehuld. Later dit jaar zouden we echter meer over de game te weten moeten komen. Daar horen hopelijk een officiële aankondiging omtrent de platformen én een releasedatum bij. Stay tuned!