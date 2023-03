Eind september 2021 kwam Lemnis Gate uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De online shooter is geen lang leven beschoren, want in juli van dit jaar zullen de servers alweer gesloten worden.

Vanaf 11 april 2023 zal het niet meer mogelijk zijn om Lemnis Gate te kopen, zo meldt de ontwikkelaar. Op 11 juli 2023 zullen de servers van het spel vervolgens offline gaan. Voor pc-gamers geldt dat vanaf die tijd de game niet meer te spelen zal zijn. Voor de console-versie geldt dat lokale multiplayer en training modi na 11 juli nog wel te spelen zullen zijn.

De reden dat Lemnis Gate stopt te bestaan is doordat de game simpelweg niet populair is. De game wordt door te weinig mensen gespeeld en daardoor is het niet meer financieel aantrekkelijk om de servers open te houden.