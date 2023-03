Het ziet er naar uit dat Electronic Arts op het punt staat om een nieuwe titel aan te kondigen. De desbetreffende game moet een racetitel of vliegspel gaan worden.

De leaker Aggoirnamenti Lumia staat er om bekend dat hij de database van verschillende websites onderzoekt om te kijken of er nieuwe titels in aantocht zijn. Ditmaal is er in de Xbox Store een titel van EA gevonden die onder het genre ‘Racing & Flying’ staat geregistreerd, met de codenaam: Lorem Ipsum 70.

Nu is er een nieuw deel van de F1-serie onderweg, maar deze staat al geregistreerd in de Xbox Store. De grote vraag is dan ook met welke nieuwe race- of vlieggame Electronic Arts op de proppen komt.