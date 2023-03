Sony deelde al eerder een deel van de line-up aan games die we deze maand op PlayStation Plus Extra en Premium mogen verwachten. Het bedrijf heeft nu via hun blog de volledige lijst aan games gedeeld. Het was al bekend dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Ghostwire: Tokyo en nieuwe release Tchia onderdeel zijn van de line-up.

Daarbovenop komen onder meer Life is Strange: True Colors, Dragon Ball Z: Kakarot en Street Fighter 5 Champion Edition naar de dienst. Liefhebbers van retro games kunnen dan weer met Syphon Filter: Dark Mirror aan de slag, destijds gelanceerd voor de PlayStation Portable.

PlayStation Plus Extra/Premium

Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Tchia

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Immortals: Fenyx Rising

Life is Strange: True Colors

Immortals: Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

RAGE 2

Neo: The World Ends With You

Haven

PlayStation Classics | PlayStation Premium

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Escape 2 | PS2

Syphone Filter: Dark Mirror | PSP

De bovenstaande games zijn vanaf 21 maart beschikbaar voor abonnees.