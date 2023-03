Review | Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 – De Monster Energy Supercross-serie gaat ondertussen al een poosje mee en daarom zijn we inmiddels bij de zesde game aanbeland. Sinds 2018 brengt Milestone de wereld van het Amerikaanse motorcrossen naar onze woonkamer. Het grootste verschil met de motorcross die we hier kennen, is dat de parcours in Amerika korter zijn, aangezien alles zich in een stadion afspeelt. Gelukkig zijn deze races niet alles wat de game te bieden heeft. Wij zette onze helm op en gingen modder happen in Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6.

Start de motoren

Zoals in de meeste racegames, maak je bij de start van de game een personage en begin je als rookie in de laagste klasse en werk je je vervolgens op naar het hoogste niveau waar je dan met het zwaarste geschut aan de slag kan. Niet alleen je materiaal gaat erop vooruit, je kan je rijder namelijk ook verbeteren. Zo kan je perks vrijspelen om bijvoorbeeld sneller door de bocht te kunnen vliegen, minder blessures op te lopen bij het tegen de grond smakken en om tricks sneller uit te kunnen voeren. Dit doe je aan de hand van skill points die je vrijspeelt met het behalen van verschillende uitdagingen zoals: rijd een bepaald aantal tegenstanders voorbij, rijd zoveel kilometer of doe zoveel sprongen. Door het spelen van de game zal je level stijgen en zal je credits vrijspelen, die je dan weer kan gebruiken om onderdelen voor je motor of cosmetische zaken voor je speler vrij te spelen.

Je carrière bestaat natuurlijk uit de gebruikelijke races die het kampioenschap uitmaken, maar verder is er ook nog wel wat te beleven. Zo is er de academie waar je verschillende lessen kan volgen. Dit zijn korte uitdagingen die je helpen om een betere rijder te worden. Daarbovenop heb je nog andere trainingsessies die je helpen bij het begrijpen van je motor. Tot slot heb je nog de workout sessions, waarbij je in een korte tijd een bepaalde hoeveelheid vooropgestelde tricks moet voltooien en vijf letters die het woord ‘SHAPE’ spellen moet zoeken. Denk een beetje aan de oude Tony Hawk-games, waarin je het woord ‘SKATE’ moest verzamelen. Bij het voltooien van deze doelen zullen je blessures sneller genezen en zal je rijder beter in vorm geraken.

Hoewel deze uitdagingen best leuk zijn om te voltooien, krijgen wij toch niet geheel de indruk dat de vorm van je rijder echt veel invloed heeft op je raceprestaties. Je zal namelijk nog steeds de overwinning kunnen behalen, zonder dat dit moeilijker aanvoelde bij geen gebruik van de perks. Wel is de wereld, die het Supercross Park heet en waar je die lessen en uitdagingen voltooit, een leuke en gevarieerde omgeving. Dit zorgt ervoor dat de extra bezigheden rondom de races wat langer interessant blijven dan in de voorgaande games. Al bij al brengt de carrièremodus niet de vernieuwing waar we op gehoopt hadden, al zorgt het nieuwe Supercross Park er wel voor dat er wat te doen is tussen de races door. Deze zorgt ook voor een mooie uitdaging en dus voor wat extra adrenaline, vooraleer je je naar je volgende race evenement begeeft.

Bouwen in de zandbak

Tot slot kan je je ook nog bezighouden met het bouwen van een eigen parcours en Rhythm Attack. Net als in de vorige delen werkt het bouwen naar behoren en het blijft geinig om te zien dat de AI soms wat meer moeite heeft met jouw banen in plaats van de echte stadions in de game. Niet goed als je er echt op wil racen, maar wel grappig. Jouw eigen gecreëerde circuit kan je natuurlijk achteraf delen met de community. Rhythm Attack is dan een kleine modus waarbij je in een rechte lijn zo snel mogelijk een heleboel sprongen moet overwinnen. Dit is wel eens leuk, maar heeft niet zoveel inhoud. Split-screen is gelukkig weer van de partij en ook de online omgeving werkt zoals gepland. Het probleem waar de game wat tegenaan loopt, is eigenlijk hetgeen wat mijn collega ook al schreef in de review van het vorige deel: “Het is een degelijke racegame. Sterker nog, het is misschien wel de beste in de franchise tot op heden, maar het is allemaal zo veilig.”

Grafisch is de game wat aan de matige kant, omdat het een beetje aan details ontbreekt. Met name op grotere afstanden, maar ook van dichtbij ziet het er bij momenten voor current-gen begrippen erg kaal en simplistisch uit. Niet te spreken over de animaties van randzaken, zoals feesten op het podium of de dames die voor langs lopen met borden. Het is wat achterhaald tegen de huidige standaard. Bovendien kent Supercross Park pop-in. De game draait in een 4K resolutie en haalt een vaste framerate van 60 frames per seconde, wat fijn is. Om de image quality ondanks de kritiekpunten zo hoog mogelijk te houden, is de game voorzien van AMD FSR 1.0 die dit waarborgt. Dit zorgt uiteindelijk voor een degelijke performance, maar zoals al aangegeven is het grafisch niet echt indrukwekkend.

Hetzelfde gaat op voor de audio, die is afgezien van het gezoem van de motoren verder niet al te bijzonder. De tweewielers klinken zoals zou moeten en in aanvulling daarop kent de game aardige muziek, maar het blinkt nergens echt in uit. Wat de haptische feedback en de adaptieve triggers betreft, lijkt er weinig veranderd te zijn in vergelijking met het vorige deel. Je zal namelijk veel trillingen ervaren tijdens het rijden en de adaptieve triggers variëren naarmate je tempo en de ondergrond. Dit is eerder een leuke gimmick, dan wel een echte uitdaging. Wat ook opvalt is dat de game laadtijden kent die voor een titel als deze eigenlijk te lang zijn. Dit is een punt waarop we tig games van deze ontwikkelaar hebben ‘betrapt’ en klaarblijkelijk krijgen ze het maar niet voor elkaar dit tot een nulpunt te reduceren.

Modderworstelen

Nu we het toch over uitdagingen hebben, zijn we naadloos bij de AI aanbeland. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze nog wat liefde kan gebruiken. Zo hebben we de game op het moeilijkste niveau gezet, omdat lagere niveaus simpelweg te weinig uitdaging boden. Het gevolg is dat we worden gedecimeerd tijdens de kwalificaties, om vervolgens lekker naar plek één te scheuren in de eerste bocht en zo – mits recht te blijven – regelrecht te rijden naar onze zoveelste overwinning. Om één of andere reden slaagt de AI er niet in om die eerste bocht tot een goed einde te brengen. Ze wijken er namelijk te hard van de ideale lijn af, waardoor jij maar naar de binnenkant moet sturen om de holeshot te pakken. Vanaf dan kent het wel wat verbetering, al kunnen ze wel nog wat werken aan hun bewustzijn over de omgeving. In de groep rijden is logischerwijs een heel stuk moeilijker dan wanneer je vrij baan hebt, maar zelfs dan weten ze nog tegen je aan te rijden.

Hoewel we niet zo positief zijn over de AI, zijn we dat wel over het gevoel van de motor. Deze voelt licht en beweegbaar aan, maar toch is de motor in de bochten zwaar genoeg om voldoende controle te behouden. De toevoeging van de banks in de bochten is ook zeer welgekomen, want dit zorgt voor wat extra strategie opties gedurende de race. Neem jij de kortere binnenbocht waarbij je inboet op de snelheid bij het uitkomen van een bocht, of ga je voor de buitenbocht? Dit is een langere weg, maar daardoor neem je wel meer snelheid mee en kan je vervolgens weer net wat verder springen. Ook de track evolutie speelt een rol, aangezien groeven gevormd worden waar je rekening mee zal moeten houden indien je niet tegen de grond wilt gaan. Het racen is eigenlijk een soort puzzel, aangezien je alle sprongen en bochten aan de juiste snelheid moet nemen om een mooi vloeiend geheel te creëren. Het ontrafelen van deze puzzel is hierbij dan ook heel bevredigend en absoluut de reden dat we nog wel wat uurtjes op onze virtuele motor zullen doorbrengen.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.