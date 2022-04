Review | Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 – Milestone is een ontwikkelaar die ons al jaren met name racegames brengt gefocust op tweewielers. Een bekende franchise van deze Italiaanse partij is natuurlijk Monster Energy Supercross en inmiddels zijn we bij het vijfde deel aangekomen. Deze kregen we te spelen op de PlayStation 5 en nadat we het vorige deel hebben overgeslagen, hebben we nu weer vers modder kunnen proeven en met een hoge snelheid over de jumps kunnen suizen. Best leuk als je het ons vraagt, maar tegelijkertijd is het een game die weinig nieuws brengt als je de eerdere delen al kent.

Je carrière nog maar eens opbouwen

Milestone volgt een beetje het vaste stramien tegenwoordig. Je begint onderaan de ladder en door goed te presteren stijg je en zul je aan hogere klassen deel kunnen nemen, oftewel: gaandeweg zul je in je kunnen groeien met als doel om uiteindelijk kampioen te worden in de hoogste klasse. Dat is in dit vijfde deel niet anders, waarin je bij aanvang een eigen coureur aanmaakt en een team kiest. Het is het bekende verhaal en het komt met weinig poespas, waardoor je relatief vlot de baan op gaat om je kunnen te laten zien. Interessant is in deze wel dat de ontwikkelaar dit vijfde deel qua carrière best wel met aandacht neerzet.

Zo dien je in de laagste klasse te beginnen en races te voltooien. Door tijdens het racen zo goed mogelijk te rijden: denk aan snelle rondes neerzetten, aan de leiding blijven, alsook af en toe een stunt uithalen, bouw je punten op. Die punten worden na afloop verwerkt en daarmee stijg je in level. Dit levert je zo nu en dan weer extra items op, zoals een nieuwe helm. Tegelijkertijd kun je ook complete outfits vrijspelen door een reeks van races winnend af te sluiten en vanzelfsprekend is het materiaal in het spel van originele makelij. Met andere woorden: de licenties zijn op orde.

Dat is niet het enige waarom je aan het racen gaat, ook kun je jouw coureur middels ability points verder upgraden. Door de game te spelen speel je op een gegeven moment deze punten vrij en die maken je coureur en alles wat erbij komt kijken beter. Zo kun je bijvoorbeeld beter in de bochten hangen, sneller opstaan na vallen of meer credits na afloop van een race ontvangen. Het is dus niet alleen dat je carrière maakt, je tracht je coureur ook effectief te verbeteren. Wat daarin ook helpt is de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Futures Academy’ en dit is een aanvulling op de zeer summiere begin tutorial. Dus als nieuwkomer loont het de lessen in deze academie te volgen om zo behendiger in het rijden te worden.

Vrij racen in Compound

De carrière modus bestaat uit diverse races en naarmate je groeit in je skills zul je het dus hogerop zoeken. Het racen werkt prima en gezien de carrière modus ondanks de verzorgde opzet zo standaard als wat is, voelt het allemaal weinig bijzonder aan. De diepgang die je krijgt in het ontwikkelen van je skills is echter wel een goede aanwinst, want dat maakt het meer de moeite waard om je tijd in deze modus te investeren. Dit omdat je ook echt merkt beter te worden en hoe dat in de praktijk uitpakt is weer afhankelijk van hoe hoog je de moeilijkheidsgraad zet. Opvallend is dat het sowieso wat makkelijker is dan voorheen, waardoor de game automatisch toegankelijker is geworden.

Wat dat betreft lijkt de balans net wat beter op z’n plek te zijn en buiten deze carrière modus om kun je ook nog aan je skills werken in de Compound. Dat is weer een speeltuin met allerlei elementen om helemaal los te gaan. Hier heeft de ontwikkelaar ook een verzamelelement aan toegevoegd, waardoor de Compound net wat interessanter is. Het is desalniettemin vooral meer van hetzelfde en het valt op dat de Compound toch nog wel wat last heeft van grafische glitches, meer dan de gewone races in arena’s. Denk dan aan planten die verdwijnen en spontaan terugkomen. De grond die hier en daar niet naadloos sluit, waardoor je door de wereld heen kijkt en meer. Niets om je zorgen over te maken, wel wat slordig.

Knutselen maar

Net zoals eerder is het ook in Monster Energy Supercross: The Official Game mogelijk om eigen banen in elkaar te sleutelen. Heel fijn is de buitengewoon duidelijke tutorial die je krijgt om alles onder de knie te krijgen, want zo leer je op een goede manier hoe je mooie creaties in elkaar zet. Als je baan eenmaal af is, dan kan je die natuurlijk testen en als het bevalt, deel je die online met de community. Het is ook hier weer het bekende concept van play, create en share, en gezegd mag worden is dat het allemaal vlekkeloos werkt. Idem dito voor de multiplayer die offline (split-screen) en online gespeeld kan worden. Het gaat allemaal van een leien dakje, maar ook hier geldt weer dat de game niets bijzonders doet.

En dat is misschien een beetje de rem die continu van toepassing is op het plezier bij het spelen. Het is een degelijke racegame. Sterker nog, het is misschien wel de beste in de franchise tot op heden, maar het is allemaal zo veilig. Van innovatie is nauwelijks sprake en de game vinkt alle vakjes netjes af en durft niet buiten de lijntjes te kleuren. Zo is het grafisch in 4K een loeistrakke presentatie, maar het ontbreekt de game aan echt indrukwekkende details en wat niet helpt zijn de grafische glitches die wat knullig ogen. Prettig is dat de game wel continu een framerate van 60 fps biedt, waardoor de ervaring zeer soepel is, maar van extra features is verder geen sprake. Hetzelfde geldt voor de haptische feedback die op den duur zelfs gaat storen omdat je non-stop trillingen voelt. Wel realistisch gezien de modder, maar niet per se een aanwinst omdat het niet prettig voelt. De adaptieve triggers variëren qua weerstand op basis van het tempo en de ondergrond, dat is wel cool.

En daarmee hebben we alles wat je van Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 moet weten min of meer wel behandeld. Verbeterpunten voor de toekomst zijn in ieder geval de visuele glitches en ook mag het allemaal wel innovatiever, de degelijke basis is nu immers wel gelegd. Daarnaast kan de AI in de game wel wat aandacht gebruiken, want die rijden pardoes tegen je aan omdat ze niet goed op je zijn afgesteld, wat bij vlagen wat irritant kan zijn. Verder is het geluid in met name de Compound erg irritant, want er wordt geen muziek afgespeeld en dat gebrom van die motoren gaat zeer snel vervelen. Buiten dat kan de game nog wel wat meer grafische details gebruiken en ook de tussenfilmpjes ogen nog wat gedateerd door simplistische animaties en character models. Desalniettemin is de gameplay zelf wel goed en dat is uiteindelijk het belangrijkste.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.