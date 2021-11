Milestone is een Italiaanse ontwikkelaar die we vooral kennen van allerlei racegames en één van hun series is Monster Energy Supercross: The Official Videogame. Deze franchise is alweer aan zijn vijfde deel toe en die zal op 17 maart 2022 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S, zo heeft men aangekondigd.

Een van de verbeteringen is de carrière modus, die een vernieuwing ziet en daardoor meeslepender dan ooit moet zijn. In deze modus beginnen spelers als amateurs aan de 250SX Futures Class om vervolgens carrière te maken en tot de pro’s door te dringen.

Daarnaast introduceert dit nieuwe deel het zogeheten ‘Rider Shape-systeem’, wat een exclusieve feature voor de carrière modus is die ervoor zorgt dat coureurs na vallen of verwondingen minder goed presteren. Door te trainen en bepaalde taken te voltooien help je je coureur snel weer te herstellen zodat deze altijd in topvorm kan presteren!

Verder bevat dit deel tweetact motoren in elke modus en nieuwkomers kunnen de fijne kneepjes van het vak leren in de Future Academy. Uiteraard ontbreekt de track editor niet en ook daarin zien we een nieuwe feature: Rhythm Section Editor, waarmee kant en klare baansecties gemaakt en gedeeld kunnen worden.