Liefhebbers van off-track motorracing hebben wat om naar uit te kijken, want het is nog maar een maandje wachten voordat Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 in de schappen belandt. De game komt met enige regelmaat in het nieuws en dat is ook nu het geval met een nieuwe gameplay trailer.

Ze winden er geen doekjes om bij Milestone, want de onderstaande trailer is niets anders dan pure gameplay. Je kunt dus duidelijk zien wat je te wachten staat en in deze trailer zien we een van de ongetwijfeld vele races die je zult moeten afleggen.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 verschijnt op 17 maart.