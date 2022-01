Racen gaat meestal niet zonder slag of stoot en dat valt vaak terug te zien in de schade aan de voertuigen. Het onderhouden van je auto, motor of andere racevoertuigen is van belang, maar uiteraard moet je ook jouw bestuurders/coureurs niet vergeten. In Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 is daar over nagedacht, zoals je in de trailer hieronder kunt zien.

Valpartijen en dergelijke zullen jouw racer namelijk verwonden en dit heeft een negatieve impact op jouw raceprestaties. Een gebroken pols maakt zorgvuldig sturen bijvoorbeeld erg lastig en dat zal je merken tijdens de races. Met het Rider Shape System kan je door middel van workouts jouw racer oplappen en dat wordt even kort getoond in deze nieuwe trailer.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 is vanaf 17 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.