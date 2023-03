Nightdive Studios staat bekend om het remasteren van oude games, waaronder Shadow Man, Doom 64 en Turok Dinosaur Hunter. Atari was waarschijnlijk erg onder de indruk van het werk van de ontwikkelaar, want zij gaan Nightdive Studios opkopen.

Atari legt in totaal $10 miljoen neer. De helft hiervan wordt cash betaald en de andere helft bestaat uit aandelen van Atari. Hier kan nog $10 miljoen bijkomen als Nightdive Studios de komende drie jaren veel succes boekt. De deal zal volgende maand rond worden gemaakt.

Atari laat in een statement weten erg blij te zijn met de komst van Nightdive Studios. De expertise in het remasteren van oude games past precies in het straatje van het Amerikaanse bedrijf.

“Nightdive’s proven expertise and successful track record in commercialising retro IP is well-aligned with Atari’s strategy and I am confident that their combined talent, technology and IP portfolio will contribute to Atari’s future success.”