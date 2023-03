Paramount Global senior vice president Doug Rosen heeft aangekondigd dat er een actie-RPG in ontwikkeling is, die gebaseerd is op Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, een graphic novel uit 2020.

In een gesprek met Polygon liet Rosen weten dat het spel een veel duisterdere adaptatie is van de Turtles, hij vergelijkt het zelfs met games zoals God of War. Hij stelt ook dat het spel een authentieke adaptatie zal zijn van het verhaal in The Last Ronin, dat zich afspeelt in een toekomst waarin er nog maar één Turtle leeft.

De identiteit van de laatste overlevende Turtle leer je pas aan het einde van de novel, en je kunt het ook niet zien aan het wapen dat wordt gebruikt. De Turtle gebruikt namelijk alle vier de kenmerkende wapens van de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Het spel zal volgens Rosen nog wel een aantal jaar in ontwikkeling zijn, maar hij weet ons wel te vertellen dat je vooral als één personage zal spelen, al is het mogelijk dat er korte flashbacksecties zullen zijn waarin je de rol van een ander personage aanneemt.

We zullen waarschijnlijk niet snel weer iets horen over Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, maar zodra er nieuws is lees je dat natuurlijk terug op PlaySense.